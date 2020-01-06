Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомШойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
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Министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с начальником иранского Генштаба в связи с убийством Касема Сулеймани

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