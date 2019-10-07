Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор главой Пентагона Марком Эспером по инициативе американской стороны. Об этом журналистам сообщили в понедельник в российском военном ведомстве.

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«Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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