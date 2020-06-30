Коронавирус
Газета.RuШойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о проведении испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, исследования должны быть завершены к концу июля. Для тестовой вакцинации были отобраны две группы добровольцев среди военных и гражданских лиц.
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с чего всё началось
Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.ТАСС11:00
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