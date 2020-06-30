Коронавирус

Газета.RuГазета.RuШойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о проведении испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, исследования должны быть завершены к концу июля. Для тестовой вакцинации были отобраны две группы добровольцев среди военных и гражданских лиц.
Читать в источнике
Комментировать187
с чего всё началось

Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом доложил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
ТАСС11:00

Подробнее о событии

Шойгу: Испытания вакцины против COVID-19 завершатся к концу июля

Национальная служба новостей11:40

Военные обещают закончить испытания вакцины от коронавируса до конца июля

Вести.Ru11:06

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета11:16

Шойгу сообщил Путину о ситуации с вакциной от COVID-19

Московский Комсомолец11:24

Шойгу доложил Путину о ситуации с вакциной от коронавируса

RT на русском11:05

Шойгу заявил, что исследования вакцины против коронавируса будут завершены в конце июля

ТАСС11:00

Шойгу назвал сроки завершения исследования вакцины от коронавируса

ТК Звезда10:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Здоровье

Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября

Открытие школ с 1 сентября может проводиться по трем разным сценариям в условиях коронравируса, заявил изданию URA.RU врач-иммунолог Михаил Костинов.
РИА Новости 14:21
2
Политика

В МИД Украины осудили поездку депутатов Европарламента в Крым

В министерстве иностранных дел Украины во вторник, 30 июня, осудили поездку группы французских депутатов Европарламента в Крым.
Известия 12:03
3
Общество

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,7%

Явка на голосование по поправкам в Конституцию за пять дней составила 45,7%, свидетельствуют данные ЦИК.
Москва 24 05:34
319
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
363
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
1,2K
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
6,9K
Космос

Астрономы заметили странное исчезновение массивной звезды

Популярная механика 08:58
2
Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

ТАСС 07:40
42
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

Мужчина, который поджег шатер для голосования в ночь на вторник в подмосковном Подольске, по предварительной информации, задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 04:48
199
Футбол

Во время матча между ЦСКА и «Спартаком» на поле выбежала белка

RT на русском 13:47
Общество

В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 11:19
2
Кино

Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов

Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
КиноПоиск 10:10
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
125
Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
708
Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
3,4K
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
191
Общество

Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса

Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
9
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
1,9K
Политика

США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE официально объявлены угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC).
Взгляд.ру 13:28
11
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
631
Общество

С 1 июля в России упразднят знак «Инвалид» для автомобилей

В настоящий момент штраф за парковку на местах, предназначенных для инвалидов, составляет в России пять тысяч рублей.
Профиль 12:25
14
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
495
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
49
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:18
7
Армия и оружие

Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»

Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
Суть событий 13:42
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
940
Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
ТАСС 11:56
13
Экономика

PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal меняет бизнес-модель в РФ - с августа компания прекращает внутренние переводы в России, сообщил ТАСС источник на рынке.
ТАСС 12:43
2
Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
102
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное