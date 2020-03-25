Политика

RT на русскомRT на русскомШойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом. Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища».
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с чего всё началось

Шойгу рассказал, как прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации, сообщил о попытках оппозиции проникнуть на российские военные объекты.
РИА Новости05:07

Подробнее о событии

В Союзе журналистов России не согласились с инициативой Шойгу изменить закон о СМИ

Взгляд.ру10:30

Шойгу заявил о попытках прозападной оппозиции попасть на военные объекты

РБК08:03

Шойгу обвинил прозападную оппозицию в проникновении на военные объекты

Московский Комсомолец04:50

Шойгу: против Минобороны РФ ведется каждодневная информационная война

ТК Звезда04:38

«Нужно регулирование» — Шойгу недоволен работой «прозападных» журналистов

REGNUM04:37

Шойгу рассказал, как прозападная оппозиция «лезет» на военные объекты

РИА Новости05:07

Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

Вести.Ru04:43
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Политика

Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции

Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
REGNUM 09:33
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса

Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Evo-rus.com 11:51
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Здоровье

Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Вечерняя Москва 11:50
Авто

Взгляните на BMW 7 серии, который 23 года хранился в капсуле

BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
CarsWeek.ru 08:21
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Музыка

Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь 23 марта в 23:03
Происшествия

В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

В Тверской области закрываются все кинотеатры и развлекательные центры

В Тверской области будут временно закрыты все кинотеатры и развлекательные центры в соответствии с Указом Правительства России.
НашеМедиа вчера в 12:53
Политика

Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке

Президент России Владимир Путин во вторник посетил московский поселок Коммунарка и больницу, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Российская газета вчера в 09:48
Общество

На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры

В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Кубань 24 10:59
Экономика

Туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда правительства

Минэкономики подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
Коммерсантъ 11:39
Здоровье

Назван особый механизм заражения коронавирусом

Live24 10:22
Политика

ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:27
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Кино

В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон

Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Известия 11:29
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку

Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
9111.ru 11:50
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Millionaire.ru 09:54
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Новые автомобили 11:21
Общество

Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места

Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Интерфакс 10:50
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