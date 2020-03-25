Политика
RT на русскомШойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом. Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища».
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с чего всё началось
Министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации, сообщил о попытках оппозиции проникнуть на российские военные объекты.РИА Новости05:07
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Политика
Путин объявил о переносе дня голосования по поправкам к Конституции
Москва, 25 марта 2020, 16:33 — REGNUM Абсолютным приоритетом для государства является здоровье людей, и потому в зависимости от эпидемиологической ситуации будет принято решение о голосовании по поправкам к Конституции.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Хоккей
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков
Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Экономика
Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»
Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Здоровье
Инфекционист Минздрава России призвала не заниматься самолечением
Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова посоветовала россиянам в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту при симптомах гриппа и простуды.
Авто
Взгляните на BMW 7 серии, который 23 года хранился в капсуле
BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
Общество
Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
В Тверской области закрываются все кинотеатры и развлекательные центры
В Тверской области будут временно закрыты все кинотеатры и развлекательные центры в соответствии с Указом Правительства России.
Политика
Путин осмотрел больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке
Президент России Владимир Путин во вторник посетил московский поселок Коммунарка и больницу, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.
Общество
На Кубани закроют объекты развлечений, спортклубы и кинотеатры
В Краснодарском крае прекращают работать все объекты развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатры, детские центры и досуговые заведения, фудкорты в торговых центрах.
Экономика
Туроператоры получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда правительства
Минэкономики подготовило проект распоряжения о выделении 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Кино
В США умер режиссер культовых фильмов ужасов Стюарт Гордон
Известный режиссер фильмов ужасов Стюарт Гордон скончался на 73-м году жизни.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Общество
Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку
Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом
Авто
Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Общество
Полиция Москвы попросила горожан не посещать общественные места
Столичная полиция рекомендует гражданам воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими людьми для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.