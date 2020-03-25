Министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации, сообщил о попытках оппозиции проникнуть на российские военные объекты.

с чего всё началось

Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом. Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища».

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