— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.

с чего всё началось

А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России.

Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

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