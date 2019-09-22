Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаШойгу рассказал о главной угрозе для России и мира

Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Сергей Шойгу
А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельАргументы и Факты 02:46
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