Армия и оружие
Комсомольская правдаШойгу рассказал о главной угрозе для России и мира
Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран. Соответствующие заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу и не только для России.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельАргументы и Факты 02:46
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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Спорт
ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ
Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
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Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
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В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.
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В Иране во время парада продемонстрирована баллистическая ракета "Хорремшехр" с новой боеголовкой.
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Энергетика
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ТАСС 00:46
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Газета.Ru 03:49
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
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Ведомости 06:00
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о своей невестке из Новокузнецка
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Газета Кемерова вчера в 23:34
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Максим Виторган похвастался машиной за 4 млн рублей
News.ru вчера в 23:06
Армия и оружие
Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя.
Lenta.ru 04:37
Происшествия
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Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.
Lenta.ru 05:23
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»
Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 августа в матче четвертого тура чемпионата России, обыграв на своем поле клуб "Оренбург" со счетом 2:1. Встреча "Ахмата" с "Крыльями Советов" завершилась в 15.51 мск, следует из текстовой трансляции матча на сайте "Комсомольской правды".
Кавказский узел вчера в 09:42
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Сваха из «Давай поженимся» рассказала о выживании на маленькую пенсию
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Армия и оружие
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Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru вчера в 07:44
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В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.
Интерфакс 03:56
Общество
Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь
Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города».
RT на русском 03:40
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Нева Спорт вчера в 13:46
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Сербию на Кубке мира
LiveSport.ru 06:07
Автоспорт
Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
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Общество
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Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Политика
Пушков объяснил трудность отправки Порошенко в тюрьму
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.
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Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Экономика
Порошенко отрицает свою причастность к схеме «Роттердам+»
Скандальная схема закупки угля «Роттердам+» подвергается резкой критике со стороны украинских специалистов в энергетической сфере, которые небезосновательно полагают, что в ней заложена существенная коррупционная составляющая.
Украина.ру 05:09
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM 20 сентября в 04:42