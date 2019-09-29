Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаШойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии
Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов. Одним из самых эффективных средств защиты может стать ракета, получившая неофициальное название «Кошмар авианосца».
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с чего всё началось
Издание выяснило, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.Московский Комсомолецвчера в 13:24
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Военный эксперт прокомментировал теорию китайцев об упомянутом Шойгу «кошмаре авианосцев»
Комсомольская правда00:22
Китайские СМИ узнали о главном оружии России против авианосцев США
Московский Комсомолецвчера в 13:24
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Газета.Ru 12:36
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В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
ToDay News Ufa вчера в 02:17
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РИА Новости 17:44
Технологии
«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра
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Возраст выхода на пенсию повысят на три года
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Культуромания 06:03
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
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Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 20:51
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Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета 03:52
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР
Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
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Армия и оружие
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РИА Новости 17:39
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
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В Екатеринбурге в результате ДТП пострадали пять человек
Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
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Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
В СМИ появилась информация, что российская актриса Нелли Уварова побрилась налысо ради поддержки болеющей Анастасии Заворотнюк.
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Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
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Общество
Что означает запрет на курение и разведение огня на балконе
Россиянам придется искать новое место для курения. С 1 октября 2019 года запретят дымить на балконах квартир и гостиниц.
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В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении
Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
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