Армия и оружие

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаШойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии

Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов. Одним из самых эффективных средств защиты может стать ракета, получившая неофициальное название «Кошмар авианосца».
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с чего всё началось
Издание выяснило
, что успешный запуск такой ракеты-убийцы авианосцев совершила атомная подводная лодка (АПЛ) К-186 «Омск» Тихоокеанского флота ВМФ России.
Московский Комсомолецвчера в 13:24

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СМИ увидели в словах Шойгу о «кошмаре авианосца» крылатую ракету «Гранит»

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В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США

Lenta.ruвчера в 07:58
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
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«Спартак» отправил в отставку Кононова

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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

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Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

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Технологии

«РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра

Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Коммерсантъ 20:27
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В России стало возможно повышении возраста выхода на пенсию еще на целых три года, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:30
Музыка

Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»

28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
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В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

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Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена

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Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР

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Российский спецназ заметили в Норвегии

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Как сообщает информационный портал Е1, обе машины после аварии вылетели с трассы. В результате ДТП пострадали пять человек.
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