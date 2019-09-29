с чего всё началось

Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов. Одним из самых эффективных средств защиты может стать ракета, получившая неофициальное название «Кошмар авианосца».

Шойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

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Шоу-бизнес Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Здоровье Жителей Кубани выкашивает опасное африканское заболевание Лихорадка Западного Нила бушует на Кубани. По информации Роспотребнадзора, ею заразились уже десятки человек.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Технологии «РИА Новости»: мошенники для звонков клиентам банков берут данные из баз ГИБДД, парковок и Росреестра Для звонков клиентам российских банков мошенники используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

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Общество Что означает запрет на курение и разведение огня на балконе Россиянам придется искать новое место для курения. С 1 октября 2019 года запретят дымить на балконах квартир и гостиниц.

Происшествия В Забайкалье двух министров заподозрили в налоговом преступлении Министр финансов правительства Забайкальского края Марина Кириллова и бывший глава регионального министерства территориального развития Виктор Паздников стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов.