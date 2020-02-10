Политика

ТАССТАССШойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Предстоящий парад Победы в Москве будет продлен до полутора часов

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В параде Победы 9 мая в Москве примут участие 15 тысяч человек

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В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»

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