Политика
ТАССШойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Здоровье
Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Происшествия
При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
Энергетика
Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти
По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Спорт
Усманов передал МОК рукопись Олимпийского манифеста Кубертена
Российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею оригинальную рукопись манифеста основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Армия и оружие
Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35
Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Гаджеты
Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Технологии
Windows 7 начал запрещать пользователям выключать компьютер
Операционная система Windows 7 начала давать сбои при попытке выключить компьютер.
Футбол
Месси в четвертый раз в карьере сделал ассистентский хет-трик
В матче 23-го тура Примеры «Барселона» в гостях победила «Бетис» со счетом 3:2. Все три гола каталонская команда забила благодаря результативным передачам своего капитана Лионеля Месси.
Общество
«Рособоронэкспорт» оценил влияние коронавируса на поставку Китаю С-400
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может негативно сказаться на реализации контракта на поставку Китаю российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф».
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.