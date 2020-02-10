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Политика Киев намерен ввести санкции из-за инцидента в Керченском проливе Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Минветеранов) Украины инициирует введение санкций против силовиков, которые задерживали украинских моряков во время провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также судей, выносивших приговор по данному уголовному делу.

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