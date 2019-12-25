Армия и оружие

ФАНФАНШойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

Система подготовки офицерского состава в России в настоящее время полностью восстановлена. Об этом сообщил на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Интерфаксвчера в 11:55

Подробнее о событии

Шойгу рассказал про оснащение военных баз РФ в Сирии

ТК Звездавчера в 23:10

Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Газета.Ruвчера в 13:51

Шойгу: офицерские должности укомплектованы на 95%

REGNUMвчера в 12:16

Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров

Известиявчера в 12:37

Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Российская газетавчера в 12:37

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

RT на русскомвчера в 12:17

Шойгу рассказал о преодолении критической ситуации в российской армии

URA.Ruвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:43, Ашберн
Происшествия

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

В московской квартире писателя-фантаста Александра Конторовича найдено восемь предметов, которые напоминают боевые гранаты.
Российская газета вчера в 15:08
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Компания вчера в 09:03
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru 24 декабря в 08:06
Общество

«Ъ»: россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль в автосалоне без посещения ГИБДД, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru вчера в 22:43
Экономика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 19:39
Политика

Немцы считают Трампа большей угрозой, чем лидеров других стран

Еще 17% считают главным врагом лидера КНДР Ким Чен Ына, 8% – президента России Владимира Путина, столько же – иранского лидера Хаменеи, 7% – председателя КНР Си Цзиньпина.
Ruposters.ru вчера в 09:13
Хоккей

«Амур» одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо»

Спорт-Экспресс вчера в 06:26
Происшествия

Авиакомпанию обвинили в бездействии после изнасилований в самолетах

В США сразу две женщины подали иск к американской авиакомпании Frontier Airlines, заявив, что подверглись изнасилованию во время перелета и обвинив перевозчика в бездействии.
РЕН ТВ вчера в 21:41
Общество

Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:56
Космос

Двигатель для космического туризма создадут на 3D-принтере

Около 90% составляющих ракетного двигателя компании «КосмоКурс» планируется напечатать с помощью 3D-принтера.
Русская Планета 24 декабря в 16:08
Авто

Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов

Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
Car.ru вчера в 00:51
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

РИА Новости вчера в 04:15
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости вчера в 17:28
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев, раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем.
РИА Новости вчера в 19:19
Хоккей

Путин рассказал, что в последнее время мало спит

Президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время спал по четыре-пять часов.
РИА Новости вчера в 22:32
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск вчера в 08:10
Космос

Солнце вступило в новый цикл активности: чем это грозит

Сегодня, 25 декабря 2019 года, впервые на солнечном диске появились два пятна нового, 25-го цикла активности — по одному на каждом полушарии.
Московский Комсомолец вчера в 04:27
Фигурное катание

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
ТАСС Спорт вчера в 16:53
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском вчера в 05:39
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru вчера в 19:25
Политика

РФ возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции Gateway

Аргументы и Факты 24 декабря в 20:48
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Игры

OpenCritic назвал 12 лучших игр 2019 года — список возглавили Resident Evil 2 и Disco Elysium

Игромания.ру вчера в 16:09
Политика

Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
RT на русском вчера в 09:56
Общество

Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих

Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Газета.Ru вчера в 20:42
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс 23 декабря в 23:47
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости вчера в 20:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное