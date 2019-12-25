Армия и оружие
ФАНШойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров
Система подготовки офицерского состава в России в настоящее время полностью восстановлена. Об этом сообщил на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
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с чего всё началось
Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.Интерфакс11:55
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