Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

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Система подготовки офицерского состава в России в настоящее время полностью восстановлена. Об этом сообщил на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

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