Армия и оружие
RT на русскомШойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. Об этом он рассказал совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии в Москве.
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с чего всё началось
Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости05:50
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