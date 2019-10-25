Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомШойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. Об этом он рассказал совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии в Москве.
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Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости05:50

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Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию

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Шойгу заявил о попытках Запада расколоть отношения России и Белоруссии

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Шойгу: Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию

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Шойгу усмотрел желание Запада рассорить Россию и Белоруссию

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Шойгу обвинил Запад в попытках поссорить Белоруссию с Россией

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Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

RT на русском06:05

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

РИА Новости05:50
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье

Суть событий 10:54
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
РИА Новости 11:50
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Армия и оружие

Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
РБК 12:08
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
Общество

На Украине появилась банкнота в тысячу гривен

ФедералПресс 04:34
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк поддержали больные онкологией

На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.
RuNews24.ru 12:03
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
Культура

СМИ назвали самые громкие скандалы на «Поле чудес»

25 октября шоу "Поле чудес" исполняется 29 лет.
ИнфоСМИ 11:50
Общество

В Челябинске педагог 20 лет живёт в подсобке школы

В Челябинске учительница английского и французского языков вынуждена 20 лет жить в подсобном помещении школы.
REGNUM 03:58
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Армия и оружие

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 11:35
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Космос

Dragon Илона Маска к взлёту готов: Россия теряет миллиарды

На создание космического корабля Crew Dragon в сентябре 2014 года Nasa выделила 2,6 миллиарда долларов.
Gazeta.SPb 22 октября в 21:32
Политика

Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС

Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
News.ru 11:29
Единоборства

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Авто

В России могут изменить способ расчета транспортного налога

Методика расчета транспортного налога для роскошных авто была признанна счетной палатой несовершенной.
32CARS.ru вчера в 09:08
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Авто

Количество автодилеров снизилось в России

Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 06:37
Общество

Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Эхо Москвы 05:00
Общество

«Мегафон» спишет долг за отправку смс степными орлами

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов.
BFM.ru 10:50
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