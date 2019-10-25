Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. Об этом он рассказал совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии в Москве.

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

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