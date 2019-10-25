Армия и оружие
RT на русскомШойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии. Об этом он рассказал совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии в Москве.
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Политика
Зеленский решил урезать содержание чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Общество
«Нафтогаз» попросил президента Словакии помочь в борьбе с коррупцией
Украинская компания "Нафтогаз" направила президенту Словакии Зузане Чапутовой письмо с просьбой помочь в борьбе с коррупцией, сообщает Bloomberg.
РИА Новости 10:14
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 03:05
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Общество
Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Общество
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Общество
Малахов назвал стоимость эскорт-услуг популярных блогерш
Команда программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым раскрыла стоимость эскорт-услуг популярных Instagram-блогерш.
Piter.tv 08:15
Здоровье
Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе
Эмма страдает от нарушения осанки, вызванного сидением в сгорбленной позе, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока и раздражением глаз.
РИА Новости 05:11
Культура
Завтра юную астраханку покажут в популярном шоу «Танцы»
Астрахань FM 07:36
Футбол
Бэйл запретил «Реалу» публиковать информацию о его травме
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не разрешил клубу публиковать официальную информацию о своей травме.
Soccer.ru 07:09
Общество
«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Дождь 09:37
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль 23 октября в 12:24
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Марий Эл
На 71-м километре Казанского тракта в Марий Эл в аварии погибли три человека.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:27
Футбол
Зинченко пропустит около месяца из-за травмы колена
Чемпионат 10:24
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК 23 октября в 14:35
Происшествия
В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области
В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.
РИА Новости 05:58
Политика
Дипломаты Евросоюза договорились о переносе Brexit
Глава Европейского совета Дональд Туск рекомендовал странам ЕС согласовать перенос Brexit на 31 января 2020 года.
РБК 10:30