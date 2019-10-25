Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.

Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию

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