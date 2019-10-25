Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuШойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.
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