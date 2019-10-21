Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuШойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД

США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
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В порт Одессы прибыли американские катера Island

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