Армия и оружие
Газета.RuШойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД
США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
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В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
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МВФ требует от Украины предоставить гарантии того, что в случае подписания новой программы расширенного финансирования будут продолжены реформы, а госбюджет будет выполнен с положительными показателями для украинской экономики.
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Американский бренд Under Armour закрывает магазины в России
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Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
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В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции
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В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
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«Камаз» и Daimler остановили выпуск грузовиков Mitsubishi Fuso
Российские дилерские центры Mitsubishi реализуют грузовики Fuso 2018 — начала 2019 годов выпуска.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
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Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
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В порт Одессы прибыли американские катера Island
Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
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На Украину прибыло пятое судно с углем из Колумбии
В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".
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Вратарь-бомбардир из Норвегии: забил со штрафного с 25 метров и помог своей команде выиграть
Футболисты «Шейда» вели в счете 1:0 и в концовке «Улл/Киса» получила право на штрафной с 25 метров.
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Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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Экс-голкипер «Филадельфии» и «Донбасса» Майкл Лейтон поделился воспоминаниями об игре в КХЛ.
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Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти
В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.