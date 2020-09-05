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RT на русском
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Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».В источнике
Подробнее о событии
Известия

Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Известия14:07
RT на русском

Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

RT на русском14:21
URA.Ru

Шойгу рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса

URA.Ru14:21
РИА Новости

Шойгу порекомендовал всем привиться от коронавируса

РИА Новости14:15
Lenta.ru

Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Lenta.ru14:27
Газета.Ru

Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Газета.Ru14:02
ТАСС

Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса

ТАСС13:50

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»
РИА Новости13:28
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Киев инициирует заседание контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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