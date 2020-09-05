Шойгу рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после вакцинации от коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».В источнике
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