Армия и оружие
РосбалтШойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы
В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства с участием президента страны Владимира Путина.
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Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Происшествия
Генерала ФТС обвинили в незаконном освобождении контрабандистов
Начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку предъявлено обвинение в незаконном освобождении контрабандистов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии
Президент РФ Владимир Путин назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью и антисемитской свиньей» после обещания дипломата поставить памятник Гитлеру за идею высылки евреев в Африку.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Культура
Ведущий Иван Ургант высмеял «Уральские пельмени»
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Общество
Проблема обманутых дольщиков в России будет решена за 3 года
В 2020 году чиновники восстановят права еще 40 тысяч обманутых дольщиков. Россия справится с проблемой до 2023 года.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
Армия и оружие
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб
Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии.
Энергетика
Лукашенко открыто угрожает перехватом нефтяной трубы
Вы поставляете под 70 млн тонн по этим трубам нефть на премиальный западный рынок.
Происшествия
Мещанский суд вынесет приговор Самариддину Раджабову
Мещанский суд Москвы вынесет приговор Самариддину Раджабову, который обвиняется в угрозе применения насилия в отношении полицейского на протестной акции 27-го июля.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Лукашенко пристыдил Россию, требуя компенсации за Чернобыль
Александр Лукашенко пристыдил Россию за торги по цене на газ, и заявил, что РФ – как правопреемница Советского Союза должна помогать Белоруссии.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Экономика
Три технопарка на 1,65 млрд рублей построят в Нижегородской области
Три новых промышленных технопарка планируется построить в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».