Армия и оружие

РосбалтРосбалтШойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы

В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства с участием президента страны Владимира Путина.
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Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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В своем посте украинская сторона изложила требование согласовывать движение поездов по Крымскому мосту с Киевом.
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Три технопарка на 1,65 млрд рублей построят в Нижегородской области

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