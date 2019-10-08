Военнослужащие получили постоянное и служебное жилье, выплату компенсаций за наем жилья, а также жилье в рамках накопительно-ипотечной системы. Шойгу также рассказал, что в собственность субъектов и муниципальных образований было передано более 3,3 тысячи объектов различного назначения.

Шойгу рассказал о выделении средств на инфраструктуру и жилье для военных

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