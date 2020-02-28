Армия и оружие
РЕН ТВШойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте. Как глава ведомства заявил на заседании коллегии российского оборонного ведомства, испытания гиперзвукового оружия продолжаются.
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На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости04:03
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Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
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В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде
Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Здоровье
На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека
Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
Общество
Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции
Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Происшествия
В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России
Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Политика
Россиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы
Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Общество
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом
Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Происшествия
МЧС сообщило о взрыве в Петербурге
Игры
В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc
Компания Apple сообщила разработчикам, что игра была удалена из App Store, поскольку она «включает в себя контент, который является незаконным по мнению Управления по вопросам киберпространства КНР».
Экономика
Мишустин оценил возможность снижения налога на труд
Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.