с чего всё началось

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте. Как глава ведомства заявил на заседании коллегии российского оборонного ведомства, испытания гиперзвукового оружия продолжаются.

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Армия и оружие Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Общество Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Происшествия В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.

Армия и оружие В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Политика Россиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

Шоу-бизнес Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.

Общество Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Игры В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc Компания Apple сообщила разработчикам, что игра была удалена из App Store, поскольку она «включает в себя контент, который является незаконным по мнению Управления по вопросам киберпространства КНР».