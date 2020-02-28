Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВШойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте. Как глава ведомства заявил на заседании коллегии российского оборонного ведомства, испытания гиперзвукового оружия продолжаются.
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Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости04:03

Подробнее о событии

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru07:48

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

РБК06:42

Шойгу оценил боевой потенциал гиперзвукого оружия на морфлоте России

Известия04:31

На флоте проходят испытания гиперзвукового оружия

Российская газета04:29

Шойгу заявил об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Московский Комсомолец04:25

На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия

ТАСС04:05

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

РИА Новости04:03
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Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Армия и оружие

Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб.
РИА Новости 04:47
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Российская газета 08:33
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Ранее минздрав Украины сообщил, что в прошлом эпидсезоне в стране умерли от гриппа более 60 человек.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество

Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции

Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Коммерсантъ 07:40
Общество

Как с 1 марта изменится жизнь россиян

Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
ToDay News Ufa 07:53
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Происшествия

В Калининграде завели дело из-за обварившегося кипятком задержанного

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении старшего лейтенанта полиции по делу о задержанном, обварившемся кипятком в отделении, сообщает следственное управление СК по региону.
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News вчера в 13:42
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Армия и оружие

В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
РИА Новости 05:44
Футбол

Кадар перешел из киевского «Динамо» в клуб китайской Суперлиги

Sport24.ru 02:58
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Политика

Россиянам разъяснили оплату выходного 22 апреля

Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по изменениям в Конституцию, не скажется на зарплате работников, получающих оклад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.
Московский Комсомолец 01:47
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы

Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Происшествия

МЧС сообщило о взрыве в Петербурге

Lenta.ru 03:06
Игры

В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc

Компания Apple сообщила разработчикам, что игра была удалена из App Store, поскольку она «включает в себя контент, который является незаконным по мнению Управления по вопросам киберпространства КНР».
CyberSport.ru вчера в 10:47
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Экономика

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос о снижении налогов на труд рассматривается российским правительством, однако к нему необходимо подходить аккуратно.
Известия 06:06
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