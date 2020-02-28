Армия и оружие
РЕН ТВШойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте. Как глава ведомства заявил на заседании коллегии российского оборонного ведомства, испытания гиперзвукового оружия продолжаются.
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На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости04:03
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Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
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