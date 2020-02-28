с чего всё началось

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте. Как глава ведомства заявил на заседании коллегии российского оборонного ведомства, испытания гиперзвукового оружия продолжаются.

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

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Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.