с чего всё началось

По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, призванного качественно увеличить боевой потенциал ВМФ России.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе Комментируя ситуацию в Идлибе, где идёт военное противостояние Сирийской арабской армии и турецкого контингента, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил: "Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью".

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Гаджеты Обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi Обновление мобильной операционной системы Android 10 вывело из строя смартфоны Xiaomi Mi 8. На устройствах перестал отображаться рабочий стол.

Финансы Силуанов объяснил ослабление рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.

Армия и оружие В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.

Политика За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.

Наука Медики обнаружили второй тип шизофрении Было выявлено два подтипа, первый показал уменьшение объема серого вещества, во втором объемы остались нормальными.