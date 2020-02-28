Армия и оружие
ИнфоросШойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, призванного качественно увеличить боевой потенциал ВМФ России.
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На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости04:03
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