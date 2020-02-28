Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиШойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
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с чего всё началось

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости04:03

Подробнее о событии

Шойгу оценил боевой потенциал гиперзвукого оружия на морфлоте России

Известия04:31

На флоте проходят испытания гиперзвукового оружия

Российская газета04:29

На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия

ТАСС04:05

Шойгу заявил об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Московский Комсомолец04:25

Россия испытывает новейшее гиперзвуковое оружие

REGNUM04:25

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru04:26

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

РИА Новости04:03
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В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
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Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Взгляд.ру вчера в 19:53
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Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

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Piter.tv вчера в 23:59
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В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса

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Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным

Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
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Киевское «Динамо» рассталось с 29-летним венгерским защитником Тамашем Кадаром. Футболист был продан в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии

Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
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Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

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