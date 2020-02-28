Армия и оружие
РИА НовостиШойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
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с чего всё началось
На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости04:03
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Армия и оружие
Турция заявила об ударах по солдатам вопреки координации с Россией
Удары по позициям турецких сил в сирийской провинции Идлиб наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink
Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
Энергетика
«Сахалин-2» проведет самый масштабный в своей истории ремонт
Летом 2020 года компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2»), производящая 11,4 млн т сжиженного природного газа (СПГ), планово остановит обе линии СПГ-завода.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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Недорогой смартфон Samsung Galaxy A11 выйдет в марте
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали бывшего полицейского
В Калининграде задержали бывшего полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»
Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
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У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Общество
У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову
Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400
В связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб Турции следует отказаться от российских ЗРК С-400, заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Армия и оружие
Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии
Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Религия
В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса
Прихожане РПЦ в Италии могут не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов 28 февраля в эфире телеканала «Спас».
Общество
Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса
Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Столтенберг осудил Сирию за удары по турецким военным
Напомним, 27 февраля сирийские ВВС нанесли авиаудар по провинции Идлиб. В результате погибли 29 турецких военных.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии
В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
Футбол
«Динамо» продало защитника Кадара в китайский клуб
Киевское «Динамо» рассталось с 29-летним венгерским защитником Тамашем Кадаром. Футболист был продан в китайский клуб «Шаньдун Лунэн».
Политика
На Украине начнут измерять температуру у въезжающих из России граждан
Температурный контроль вводится с 28 февраля. На Украине вводят температурный контроль в отношении въезжающих из России граждан.
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3%, до $49,61 за баррель.
Гаджеты
Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Общество
Счета государственной телекомпании Украины арестованы
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) заявила, что ее счета были арестованы из-за долга в размере более 10 млн евро перед телеканалом «Евроньюс».
Политика
Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии
Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.
Единоборства
Емельяненко поделился снимками боя с Кадыровым
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразился в поединке по боксу с бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко.
Общество
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.