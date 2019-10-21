Армия и оружие
Московский КомсомолецШойгу рассказал об оставленных в Сирии тюрьмах с террористами
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил о том, что из-за военной операции Турции на севере сирийской Арабской Республики без охраны оказались 12 тюрем с террористами. Это может вызвать всплеск миграции террористов на историческую родину, считает министр.
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Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
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Свершилось: крупнейшая криптовалютная биржа Binance добавляет фиатные пары, в том числе с российским рублём. Об этом сообщил глава компании.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
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Одной из особенностей смартфонов и планшетов Samsung является приложение Linux on DeX.
3DNews 08:38
Происшествия
В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек
Десять человек погибли в результате протестов в Чили, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей.
РИА Новости вчера в 21:05
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Ведомости 07:31
Экономика
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В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
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Холдинг "Сибзолото", в который входит артель "Сисим", где прорвало дамбу, опубликовал список сотрудников, погибших и пропавших без вести после прорыва дамбы.
Радио Sputnik 03:31
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Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов
В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком.
Интерфакс 05:58
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Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
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Кино
Опубликован трейлер супергеройского фильма «Бладшот» с Вином Дизелем
В сети опубликован первый дублированный трейлер супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли.
Газета.Ru 08:40
Футбол
Бывший владелец «Ротора» рассказал об игре с МЮ
Экс-владелец «Ротора» Владимир Горюнов рассказал о матче команды с МЮ в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1995 году.
ProstoProSport 07:03
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Крупный пожар возник на мебельном складе в Дзержинском районе Новосибирска.
Любимый город 07:22
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
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Российская газета 01:00
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Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
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Путин и Нетаньяху оценили ситуацию в Сирии
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Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 07:44
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Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
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Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
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Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
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Названы три вредные привычки автомобилистов
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МИД Турции сообщил о выходе курдов из зоны безопасности в Сирии
У курдов осталось 35 часов на то, чтобы покинуть "зону безопасности".
Газета.Ru 07:44