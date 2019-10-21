Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецШойгу рассказал об оставленных в Сирии тюрьмах с террористами

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в понедельник заявил о том, что из-за военной операции Турции на севере сирийской Арабской Республики без охраны оказались 12 тюрем с террористами. Это может вызвать всплеск миграции террористов на историческую родину, считает министр.
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