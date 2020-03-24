Коронавирус
REGNUMШойгу сдал анализы на коронавирус
Москва, 24 марта 2020, 09:48 — REGNUM Проверку на заражение коронавирусом прошел министр обороны России Сергей Шойгу после посещения Сирии, передает 24 марта телеканал «Звезда». Медицинские тесты также прошли все члены делегации, которые посетили Сирию.
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с чего всё началось
Все тесты показали отрицательный результат. Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки. Вместе с главой ведомства медицинские тесты прошли все члены делегации.ТК Звездавчера в 22:00
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