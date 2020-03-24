Все тесты показали отрицательный результат. Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки. Вместе с главой ведомства медицинские тесты прошли все члены делегации.

с чего всё началось

Москва, 24 марта 2020, 09:48 — REGNUM Проверку на заражение коронавирусом прошел министр обороны России Сергей Шойгу после посещения Сирии, передает 24 марта телеканал «Звезда». Медицинские тесты также прошли все члены делегации, которые посетили Сирию.

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