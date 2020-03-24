Вместе с главой ведомства медицинские проверки прошли все члены делегации. Все тесты показали отрицательный результат. Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки.

с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу прошел тест на коронавирус после поездки в Сирию. Об этом сообщает телеканал "Звезда". Кроме того, вместе с ним медицинские проверки прошли все участники делегации.

Шойгу проверился на коронавирус после поездки в Сирию

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