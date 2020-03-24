Вместе с главой ведомства медицинские проверки прошли все члены делегации. Все тесты показали отрицательный результат. Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки.

с чего всё началось

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

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