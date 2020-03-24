Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксШойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
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Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию

Вместе с главой ведомства медицинские проверки прошли все члены делегации. Все тесты показали отрицательный результат. Министр обороны России Сергей Шойгу прошел обязательную медицинскую проверку после прилета из Сирии, которую он посетил 23 марта в ходе рабочей поездки.
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Шойгу сдал тест на коронавирус

Lenta.ru02:19

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Интерфакс02:13

Сергей Шойгу после возвращения из Сирии сдал анализы на COVID-19

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Видео: Шойгу сделал тест на коронавирус после поездки в Сирии

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Шойгу прошел тест на коронавирус после рабочей поездки в Сирию

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