В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

с чего всё началось

В Сирии после операции турецких военных остались без охраны 12 тюрем с боевиками, которые приехали из других стран, чтобы воевать на стороне запрещенных в России террористических организаций.

Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками

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