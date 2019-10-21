Армия и оружие
РБКШойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками
В Сирии после операции турецких военных остались без охраны 12 тюрем с боевиками, которые приехали из других стран, чтобы воевать на стороне запрещенных в России террористических организаций.
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В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.РИА Новости01:23
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Армия и оружие
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Существует высокая вероятность того, что США развернут в Азии и Европе те ракеты, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Газета.Ru вчера в 05:58
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