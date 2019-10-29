Армия и оружие
Газета.RuШойгу заявил о досрочном выводе курдов из зоны безопасности в Сирии
Территорию на северо-востоке Сирии уже покинули вооруженные отряды курдов, а заняли сирийские правительственные пограничные войска и подразделения военной полиции ВС РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Давидом Тонояном, передает ФАН.
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