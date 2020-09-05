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Российская газета
Российская газета

Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72

Российские танки Т-72 будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Об этом на пресс-конференции по итогам Армейских игр-2020 сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, именно опыт участия в танковом биатлоне в рамках Армейских игр, дает толчок для модернизации техники.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил по завершении Армейских игр - 2020 журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации", - сказал Шойгу.
ТАССвчера в 15:03
Подробнее о событии
Российская газета

Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72

Российская газета17:14
Известия

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

Известиявчера в 15:12
ТК Звезда

Шойгу: все российские танки Т-72 модернизируют до уровня Т-72Б3М

ТК Звездавчера в 15:36
RT на русском

Все танки Т-72 российской армии модернизируют

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Россия модифицирует все свои танки Т-72

Газета.Ruвчера в 15:13
REGNUM

Сергей Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

REGNUMвчера в 15:45
ТАСС

Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

ТАССвчера в 15:03

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Экс-юрист Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Вашингтон, 6 сентября 2020, 06:10 — REGNUM Утверждение, что президент США Дональд Трамп восхищается стилем управления страной российского лидера Владимира Путина сделал в своих мемуарах экс-юрист Трампа Майкл Коэн.
REGNUM23:10
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover24вчера в 10:00
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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Пропавшего мужчину ищут в Поронайском районе

5 сентября от ОМВД России по Поронайскому району в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что мужчина убыл для сбора дикоросов в район дачного поселка Елочки (7 км юго-восточнее села Леонидово) и по настоящее время не вернулся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо22:18
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