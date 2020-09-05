Пропавшего мужчину ищут в Поронайском районе

5 сентября от ОМВД России по Поронайскому району в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что мужчина убыл для сбора дикоросов в район дачного поселка Елочки (7 км юго-восточнее села Леонидово) и по настоящее время не вернулся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.