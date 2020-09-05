Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72
Российские танки Т-72 будут модернизированы до модификации Т-72Б3М. Об этом на пресс-конференции по итогам Армейских игр-2020 сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, именно опыт участия в танковом биатлоне в рамках Армейских игр, дает толчок для модернизации техники.В источнике
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Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72
Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил по завершении Армейских игр - 2020 журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации", - сказал Шойгу.
ТАССвчера в 15:03
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