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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Шойгу сообщил о планах модернизации всех российских танков Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сроки модернизации глава Минобороны не уточнил.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил по завершении Армейских игр - 2020 журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации", - сказал Шойгу.
ТАССвчера в 15:03
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РИА Новости

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

РИА Новости23:58
Известия

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

Известиявчера в 15:12
News.ru

Шойгу: все танки Т-72 российской армии модернизируют

News.ruвчера в 15:38
RT на русском

Все танки Т-72 российской армии модернизируют

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Россия модифицирует все свои танки Т-72

Газета.Ruвчера в 15:13
Российская газета

Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72

Российская газета17:14
ТАСС

Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

ТАССвчера в 15:03

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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В Госдуме призвали проверить подлинность записи об Алексее Навальном

На этой неделе Александр Лукашенко назвал сфальсифицированной историю Алексея Навального, заявив, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор представителей Германии и Польши.
Говорит Москвавчера в 04:50
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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