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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Шойгу сообщил о планах модернизации всех российских танков Т-72

Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сроки модернизации глава Минобороны не уточнил.В источнике
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РИА Новости

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

РИА Новости23:58
Российская газета

Шойгу сообщил о модернизации всех российских танков Т-72

Российская газета17:14
ТАСС

Шойгу рассказал о модернизации российских танков Т-72

ТАССвчера в 15:03
RT на русском

Все танки Т-72 российской армии модернизируют

RT на русскомвчера в 15:28
Газета.Ru

Россия модифицирует все свои танки Т-72

Газета.Ruвчера в 15:13
Известия

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

Известиявчера в 15:12
News.ru

Шойгу: все танки Т-72 российской армии модернизируют

News.ruвчера в 15:38

МИД РФ обвинил страны НАТО в работе над веществами группы «Новичок»

Сотрудники Министерства иностранных дел Российской Федерации заявляют, что многие страны Запада и специализированные структуры НАТО в течение многих лет работали над ядами, относящиеся к группе "Новичок".
CT newsвчера в 15:39
1,4K

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъвчера в 19:51
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ruвчера в 05:23
1,7K

Песков прокомментировал инициативу Дерипаски о переносе столицы

Бизнесмен, принявший участие в форуме «Иммунная система мировой экономики», который состоялся третьего сентября, заявил, что перенос столицы страны в другой город положительно скажется на экономике всей России.
Evo-rus.com02:53
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Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Впоследствии выяснилось, что женщины, регулярно посещавшие салоны красоты для окрашивания волос, начинали страдать онкологическими заболеваниями, в том числе, раком груди, мочевого пузыря, иммунной системы, головного мозга и др.
Лезги газетвчера в 04:12
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Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Переброска Турцией тяжелой военной техники из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье зафиксирована сегодня, 6 сентября передает агентство IHA со ссылкой на военные источники.
ИА Красная Весна02:57

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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