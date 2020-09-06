Шойгу сообщил о планах модернизации всех российских танков Т-72
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Все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сроки модернизации глава Минобороны не уточнил.В источнике
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