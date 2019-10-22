Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.

Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за два дня без охраны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Шойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня

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