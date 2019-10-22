Армия и оружие

РБКРБКШойгу сообщил о побеге около 500 террористов из тюрем Сирии за два дня

Около 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии за два дня без охраны, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
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Сергей Шойгу
Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельРИА Новости 14:33

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