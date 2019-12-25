Армия и оружие

ФАНФАНШойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

Система подготовки офицерского состава в России в настоящее время полностью восстановлена. Об этом сообщил на заседании общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.
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с чего всё началось

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс11:55

Подробнее о событии

Шойгу оценил систему подготовки офицеров в России

Газета.Ru13:51

Шойгу рассказал о преодолении критической ситуации в российской армии

URA.Ru12:49

Шойгу сообщил о возвращении к плановой подготовке российских офицеров

Известия12:37

Сергей Шойгу: Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров

Российская газета12:37

Шойгу сообщил о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава

Взгляд.ру12:36

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

RT на русском12:17

Шойгу: офицерские должности укомплектованы на 95%

REGNUM12:16
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Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым

Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
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Британские дипломаты пересядут на электромобили

Британские дипломаты будут ездить на электромобилях Jaguar I-Pace.
Российская газета 19:35
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, озвученные им в немецком бундестаге, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию со дня прихода президента России к власти.
РИА Новости 19:07
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 23 декабря в 19:02
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

В городе Качканар Свердловской области семилетняя девочка, увлекшись игрой с кошкой, упала с дивана и погибла.
REGNUM 20:28
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 23 декабря в 01:20
Общество

Утверждены новые правила сдачи экзамена на водительские права

Основные изменения касаются порядка проведения экзамена. Они вступают в силу 1 октября 2020 года.
Ярновости вчера в 08:20
Общество

В Кремле отреагировали на идею отмены НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет единой позиции о необходимости отмены подоходного налога (НДФЛ) для малоимущих россиян.
Профиль вчера в 07:07
Экономика

Путин призвал дальше работать над снижением ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжать работать над снижением ставки по ипотеке в стране.
RT на русском 09:45
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru 19:25
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Общество

Скворцова поспорила с Голиковой о качестве оптимизации здравоохранения

Напомним, что Голикова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена «ужасно».
REGNUM 16:06
Космос

The New York Times (США): правда, что США теряют Вселенную? (The New York Times)

США вот-вот потеряют Вселенную.
ИноСМИ 10:37
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею стартует в Чехии

26 декабря в Чехии стартует МЧМ-2020 по хоккею.
Sport.ru 18:44
Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2» вне зависимости от санкций

Швейцарская компания Allseas теоретически еще может достроить «Северный поток – 2», заявил министр энергетики Александр Новак.
Известия 17:35
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews вчера в 03:15
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
РИА Новости 22 декабря в 19:06
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Evo-rus.com 12:56
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
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Уральцы смогут увидеть в небе кольцеобразное солнечное затмение

Российская газета 23 декабря в 04:01
Экономика

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Если правительство хочет постоянно получать дивиденды Сбербанка, «логично» купить контрольный пакет у ЦБ, отметила в среду Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 13:09
Гаджеты

Появился список смартфонов Xiaomi, которые получат Android 10

Если большинство получило MIUI 11, то основана она на базе Android 9. Участники сообщества XDA Developers обнаружили в исходном коде прошивки на базе Android 10 данные о смартфонах, которые получат последнюю версию Android.
The GEEK 08:03
Экономика

Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины

Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
REGNUM вчера в 07:50
Биатлон

Названы старт-листы на первые гонки «Ижевской винтовки»

Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в первом этапе «Ижевской винтовки».
Sport24.ru 12:14
Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию

Оказалось, что производитель не смог привезти отечественную машину из-за неуплаты транспортировки.
Дни24 08:45
Армия и оружие

Зам Шойгу раскрыла, затронет ли российских военных пенсионная реформа

24 декабря президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
URA.Ru 18:45
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Комсомольская правда вчера в 13:15
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