Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыШойгу сообщил о восстановлении системы подготовки офицеров в России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе заседания Общественного совета при ведомстве о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава в стране. «После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось лётного состава и авиационных техников», - сказал Шойгу.
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с чего всё началось

Шойгу объявил о полном восстановлении системы подготовки офицеров в России

Система подготовки офицерского состава в России - как выпускников военных училищ, так и военных академий - в настоящее время полностью восстановлена, заявил в среду на заседании общественного совета при Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Интерфакс11:55

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