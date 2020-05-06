Минобороны России 7 мая начнет выводить из Италии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которые помогали европейской стране бороться с пандемией. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

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