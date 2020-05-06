Армия и оружие

ФАНФАНШойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

Минобороны России 7 мая начнет выводить из Италии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которые помогали европейской стране бороться с пандемией. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ06:41

Российские военные начнут покидать Италию с 7 мая

Российская газета06:30

Россия начнет 7 мая выводить из Италии помогавших бороться с пандемией военных

ТАСС06:01

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Известия06:28

Задание выполнено. Российские военные химики уходят из Италии

Вести.Ru06:24

Минобороны с четверга начнет выводить подразделения РХБЗ из Италии

РИА Новости06:06

Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая

RT на русском06:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал снимать ограничения в три этапа

На втором этапе, добавила глава ведомства, могут сниматься ограничения на прогулки на улице с членами семьи.
Интерфакс 09:26
1K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
592
Общество

Минздрав: Россия пока не вышла на плато по коронавирусу

Минздрав России сообщил, что распространение COVID-19 в стране ещё не перешло в стадию плато.
Моя Москва.онлайн 07:32
626
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
18
Армия и оружие

Анонсированы поставки в войска обновленных Т-72БЗМ

Представители российского военного ведомства заявили о том, что в этом году отечественные Сухопутные войска примут на вооружение 120 единиц танков Т-72БЗМ.
ГЛАС.RU 09:39
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
280
Происшествия

В США убили ученого, который был «на пороге» открытия по COVID-19

"Бин стоял на пороге очень важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, которые лежат в основе заражения коронавирусом", — заявили коллеги ученого.
РИА Новости 11:28
7
Общество

Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении

Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 09:02
Культура

«Меня укусили за ногу»: Саймон Пегг и Эдгар Райт рассказали о съемках «Зомби по имени Шон»

Киноафиша России 09:09
Гаджеты

Apple выпустила обновленную прошивку для AirPods Pro

Компания Apple без предварительного анонса предоставила владельцам AirPods Pro обновленную прошивку.
Дни24 07:39
Общество

В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу

Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
354
Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
2
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
75
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
240
Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
1K
Общество

В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена для всех учащихся.
News.ru 08:06
15
Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
575
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
214
Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
790
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
9
Гаджеты

Intel готовит новые Xeon vPro — Comet Lake для корпоративных рабочих станций

Компания Intel в последний день прошлого месяца представила новое поколение потребительских настольных процессоров, которые вошли в серию Comet Lake-S.
3DNews вчера в 12:04
Футбол

Хавбек «Ман Сити» Сане согласовал контракт с «Баварией»

24-летний футболист договорился с мюнхенским клубом о пятилетнем контракте. Теперь «Бавария» ведет переговоры о сумме за переход хавбека.
Матч ТВ 01:15
Шоу-бизнес

Муж Дарьи Пынзарь устроил ей сюрприз на десятую годовщину свадьбы

Сама Дарья не вспомнила о десятилетней годовщине брака и не сразу поняла, по какому случаю муж затеял торжество.
Пятый канал 04:11
1
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,6K
Общество

Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии

Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
3
Футбол

В Германии разрешили возобновить чемпионат страны по футболу

Власти Германии разрешат возобновить матчи чемпионата страны (Бундеслиги) во второй половине мая.
Дождь 10:46
1
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
778
Общество

Кафе и рестораны в Москве откроются в последнюю очередь

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что кафе и рестораны в столице, ныне закрытые в связи с распространением коронавируса, будут открыты в последнюю очередь.
Lenta.ru 11:22
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное