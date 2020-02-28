Армия и оружие
Газета.RuШойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По его словам, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.
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На Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости04:03
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