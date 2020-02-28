с чего всё началось

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По его словам, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

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