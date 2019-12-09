Армия и оружие
РБКШойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России
Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады (стратегические вооруженные силы) за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
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Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
С нехваткой пилотов столкнутся российские авиакомпании
В 2021-2023 годах авиакомпании в России столкнутся с нехваткой пилотов.
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Появление на свет необычных гибридов ничем не отличалось от рождения обычных свиней, а органы, такие как сердце, печень, селезенка, легкие и кожа содержали ткани обезьян, хотя их доля пока очень низкая (от одной десятой до одной тысячной).
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Авто
Дизельный Mercedes-Benz G 350 d появился в России
Компания Mercedes-Benz начала прием заказов в России на дизельную версию внедорожника Mercedes-Benz G-Class – G 350 d. Цены стартуют от 7 млн 570 тысяч рублей.
Общество
В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин
Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Суд отменил наказание первому оштрафованному за фейк журналисту
Окружной суд во Владивостоке отменил приговор суда первой инстанции журналисту газеты «Якутск вечерний» Михаилу Романову, оштрафованному в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Наука
Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
Австралийские ученые создали модифицированную версию средиземноморской диеты для "мясоедов".
Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Хоккей
Филип Ларсен подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»
Защитник Филип Ларсен заключил новый контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев».
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Общество
«Тинькофф» запустил собственное суперприложение
Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
Армия и оружие