Армия и оружие
РБКШойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России
Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады (стратегические вооруженные силы) за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
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Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Общество
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на 1 млрд рублей
По словам адвоката, речь идет о денежных средствах, ценных бумагах и недвижимости на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Спорт
Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA
Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Армия и оружие
США признали, что отстают от России в разработке гиперзвукового оружия
Вашингтон значительно отстает от России в разработке гиперзвукового оружия, рассказал министр обороны США Марк Эспер на форме по безопасности в Калифорнии.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Авто
Машина подана: почему растет лизинг на фоне падения авторынка
Если весь авторынок в январе — сентябре 2019 года сократился на 2%, до 1,3 млн машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса, то рынок автолизинга за тот же период прибавил 23%, сообщили в «Эксперт РА».
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Происшествия
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Авто
Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок
Политика
США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Наука
Сверхтекучая темная материя не выдержала проверку Млечным Путем
Астрофизики использовали данные по динамике Млечного Пути для сравнения стандартной гипотезы о гало из холодной темной материи с альтернативной идеей, которая предполагает сверхтекучие свойства данной субстанции на масштабах галактик.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.