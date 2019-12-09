Армия и оружие

РБКРБКШойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады (стратегические вооруженные силы) за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
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Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

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