Армия и оружие
РБКШойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России
Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады (стратегические вооруженные силы) за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Обновление парка дальней авиации и создание новых самолетов значительно усилило воздушный компонент ядерной триады России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.РИА Новости04:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Политика
В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
Политика
Зеленский взял на переговоры в Париж глав СБУ и Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на встречу лидеров стран "нормандской четверки" в Париже вместе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым,главой МВД Арсеном Аваковым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком, передает "Униан".
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Политика
В Киеве разбили палаточный городок под окнами Зеленского
Акция «Красные линии для Зеленского», которая прошла в воскресенье на площади Независимости в Киеве, переместилась к Офису президента Украины на Банковой.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Спорт
Вице-президент ВАДА назвала санкции в адрес России слишком мягкими
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд прокомментировала решение исполкома ВАДА в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Политика
Участники «нормандского саммита» обсудят «формулу Штайнмайера»
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила о намерении участников «нормандского саммита» в ходе переговоров обсудить «формулу Штайнмайера».
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Политика
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.