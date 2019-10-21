Армия и оружие
Радио SputnikШойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны
Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции. Об этом на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Политика
Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен
За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
ИА Новороссия 04:33
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском
Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Финансы
Курсы доллара и евро на 21 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 октября, составляет 63,9542 рубля.
Банки.ру 01:00
Происшествия
Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе вкладов мурманских моряков
Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца ОФК-банк Николая Гордеева.
Би-порт 05:58
Армия и оружие
Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России
В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество
В России назван лучший черный чай
Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».
Lenta.ru 01:01
Происшествия
В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей
Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Общество
Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой
Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
Украина.ру 04:58
Армия и оружие
В Алеппо студенты вышли на митинг против присутствия в Сирии войск США
Митинг против присутствия военных США в Сирии собрал более 2 тыс. студентов и преподавателей Алеппского университета.
Известия вчера в 23:57
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Путин с Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
iReactor 05:29
Технологии
В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона
Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
РИА Новости 01:14
Экономика
Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях
О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК 05:11
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru 05:59
Игры
10 игр-долгожителей, которые до сих пор популярны
Сегодня Gmbox подготовил для вас список из 10 игр-долгожителей, некоторые из которых не теряют популярность у геймеров уже не первый десяток лет.
Gmbox.ru 18 октября в 07:47
Космос
Раскрыта заметная с Земли технология инопланетян
Lenta.ru 00:34
Экономика
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
Известия 04:15
Экономика
Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу
Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Интерфакс 02:54
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru вчера в 20:33
Политика
Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа
Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Международная жизнь 05:39
Происшествия
В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы
Российская газета 03:31
Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
Группа российских ученых в ходе исследования смогла открыть новые биомаркеры рака щитовидной железы.
Goroday.ru 19 октября в 03:59
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
ФАН 19 октября в 15:48
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены
Сын Наташи Королевой расстался с девушкой.
StarHit.ru 00:00
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14