Армия и оружие

Радио SputnikРадио SputnikШойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны

Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции. Об этом на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Шойгу сообщил о 12 оставшихся без охраны в Сирии тюрьмах с боевиками

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