Армия и оружие

Радио SputnikРадио SputnikШойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны

Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции. Об этом на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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В Сирии 12 тюрем с боевиками остались без охраны

В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.
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