Армия и оружие
Радио SputnikШойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны
Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции. Об этом на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.РИА Новости01:23
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