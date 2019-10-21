В Сирии двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами остались без охраны из-за турецкой операции, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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Двенадцать тюрем с боевиками-иностранцами оказались без охраны в Сирии в результате турецкой операции. Об этом на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: в Сирии 12 тюрем с террористами остались без охраны

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