Авто Lada Granta получила более мощный двигатель Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.

Общество В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Политика В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.

Происшествия 10-летний ребенок утонул в Киреевске Ребенок провалился под лед на реке Олень в районе плотины у Центрального парка культуры и отдыха в Киреевске.

Здоровье Перечислены полезные свойства картофеля Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.

Авто АвтоВАЗ показал новый испытательный трек "АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.

Политика Помпео обвинил Китай в притеснении журналистов Wall Street Journal Администрация США считает решение Китая о лишении трех журналистов издания The Wall Street Journal аккредитации и выдворении из страны ограничением свободы слова, заявил 19 февраля глава госдепа Майк Помпео.

Общество Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.