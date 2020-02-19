Политика
Rambler News ServiceШойгу встретился с ливийским маршалом Хафтаром
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, сообщает пресс-служба военного ведомства.
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Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Авто
Lada Granta получила более мощный двигатель
Тольяттинская компания "Супер-Авто" (дочернее предприятие АвтоВАЗа) объявила о начале приёма заказов на автомобили семейства Lada Granta с 16-клапанным двигателем рабочим объёмом 1,8 литра.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
Общество
В топливных баках новых Boeing 737 MAX обнаружили посторонние предметы
Американская компания Boeing проводит инспекцию новых Boeing 737 MAX в связи с обнаружением в топливных баках нескольких самолетов этой серии посторонних предметов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Культура
Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире
Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Шоу-бизнес
Сын Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Константину Воронцову.
Происшествия
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
Игры
THQ Nordic выпустит полноценный ремейк Gothic
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Происшествия
10-летний ребенок утонул в Киреевске
Ребенок провалился под лед на реке Олень в районе плотины у Центрального парка культуры и отдыха в Киреевске.
Здоровье
Перечислены полезные свойства картофеля
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на газету La Vanguardia, вопреки широко распространённому мнению об отсутствии пользы при употреблении картофельных блюд, учёные из Университета штата Пенсильвании взялись доказать обратное.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российские врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Общество
Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели
Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Политика
Помпео обвинил Китай в притеснении журналистов Wall Street Journal
Администрация США считает решение Китая о лишении трех журналистов издания The Wall Street Journal аккредитации и выдворении из страны ограничением свободы слова, заявил 19 февраля глава госдепа Майк Помпео.
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.