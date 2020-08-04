Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиШойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100 процентов оклада, для прапорщиков и сержантов — 110 процентов, для солдат — 120. По словам министра, выплаты получат более 45 тысяч военнослужащих. В среднем размер выплаты составит 23 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости04:15

Подробнее о событии

Шойгу увеличил оклады некоторым категориям военнослужащих

РБК05:52

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

РИА Новости04:15

Шойгу рассказал о новых надбавках для российских военнослужащих

RT на русском04:30

Шойгу ввел новые выплаты для российских военных

URA.Ru04:30

Шойгу ввел ежемесячную надбавку для военных

Газета.Ru04:23

Шойгу сообщил о специальных надбавках к окладу военнослужащих

Известия04:54

Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей

ТАСС04:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика

Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию

Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
19
Политика

РФ не обсуждает с США возможность обмена Уилана

Москва не ведет обсуждений с Вашингтоном на тему возможности обмена американца Пола Уилана, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Народные новости 05:51
Космос

Показана возможность рождения планет возле черных дыр

Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.
Naked Science 02:24
Политика

Лукашенко назвал Россию вечным союзником Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что Россия будет вечным союзником Белоруссии.
BFM.ru 05:31
294
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

В конце прошлого года на заводе «АвтоВАЗ» с главного конвейера сошло сразу несколько особых хэтчбеков Xray Cross, которые получили приставку Black в названии.
32CARS.ru вчера в 10:00
63
Технологии

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру вчера в 11:31
1
Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
299
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Россиянин и пилот «Альфа Таури» Квят не справился с управлением болида во время гонки на Гран-при в Великобритании.
CT news вчера в 03:12
4
Политика

Лукашенко призвал белорусов доверять избранной власти

В отличие от Запада, где пока приедут врачи и уже не остается ни одного живого человека в домах престарелых, власти Белоруссии спасли людей от коронавируса.
Lenta.ru 05:32
Политика

В Совфеде и Госдуме оценили позицию Польши по «Северному потоку-2»

В парламенте РФ прокомментировали заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что финансирование "Северного потока-2" означает спонсорство российского оружия.
Российская газета 05:31
685
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
64
Общество

В Германии заявили о начале второй волны коронавируса

Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
РИА Новости 04:07
15
Здоровье

Яблоки, чеснок и лимоны снижают уровень холестерина в организме

Невские Новости 04:21
1
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
28
Происшествия

СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
12
Транспорт

В Саратове предложили передать «СГЭТ» в концессию

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко на рабочем совещании в Саратовской областной думе 4 августа выступил с предложением передать МУПП «СГЭТ» в концессию.
Регион 64 05:33
5
Происшествия

СК показал видео следственного эксперимента с женой убитого рэпера

РБК 04:05
3
Общество

Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны, заявили в штабе

Ранее "Коммерсант" написал, что данные участников электронного голосования по поправкам к конституции выставили на продажу на тематических форумах в даркнете.
РИА Новости 04:23
Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
230
Авто

Продажи автомобилей Tesla в России могут вырасти

SpeedMe 04:28
3
Происшествия

Из Финского залива в Петербурге спасли напуганного лося

REGNUM 04:49
Здоровье

В Польше зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

В Польше за сутки выявили 680 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
RT на русском 05:07
Общество

Белоруссия безобразно защищает внутренний рынок, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своем послании к народу и парламенту, что страна "безобразно" защищает внутренний рынок и заявил о скором принятии мер по его защите.
РИА Новости 05:52
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Экономика

Бизнес предложил вернуть барьеры в госзакупки

По мнению бизнес-омбудсмена, проектируемые поправки в закон о госзакупках по ускорению процедуры электронного аукциона могут спровоцировать сговоры на торгах.
Коммерсантъ 04:34
Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
27
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
253
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
8
Баскетбол

«Лейкерс» победили «Юту» в матче НБА, Энтони Дэвис набрал 42 очка

В составе "Лейкерс" дабл-дабл сделал Энтони Дэвис, сделавший 12 подборов и набравший 42 очка.
РИА Новости 00:41
Общество

Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное