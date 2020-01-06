Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, передает РИА Новости. Глава российского военного ведомства отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко.

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

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