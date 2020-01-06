Общество
Аргументы и ФактыШойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко
Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, передает РИА Новости. Глава российского военного ведомства отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко.
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Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко
КП - Санкт-Петербургвчера в 06:59
В Минздраве выразили соболезнования в связи со смертью онколога Андрея Павленко
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 06:58
Глава Минздрава направила соболезнования супруге онколога Андрея Павленко
Петербургский дневниквчера в 07:38
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Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде
В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Общество
Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Политика
В МИД России прокомментировали курс Киева на героизацию националистов
МИД РФ выразил удивление героизацией деятелей националистического движения на Украине, сообщается на странице министерства в Facebook.
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Авто
Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Происшествия
В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом
В Саратове сегодня ночью, 6 января, случилось смертельное ДТП.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Происшествия
Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе
Здоровье
В Якутске зарегистрировали 68 случаев заболевания корью
«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Футбол
«Ювентус» выкупит Хан Кван-Сона у «Кальяри» и продаст его в «Аль-Духаиль»
"Ювентус" намерен выкупить форварда "Кальяри" Хан Кван-Сона, выступающего за туринцев на правах аренды.
Политика
Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном
Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.