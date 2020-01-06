Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыШойгу выразил соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что глава ведомства Сергей Шойгу выразил соболезнования семье и близким скончавшегося хирурга-онколога Андрея Павленко, передает РИА Новости. Глава российского военного ведомства отметил, что ему посчастливилось лично знать Павленко.
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«Мерзкая тварь победила и его»: Скворцова и соцсети прощаются с петербургским онкологом Андреем Павленко, который боролся с раком

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Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко

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Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

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Глава Минздрава направила соболезнования супруге онколога Андрея Павленко

Петербургский дневниквчера в 07:38
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Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
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СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде

В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
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Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК 04 января в 12:38
Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Московский Комсомолец вчера в 17:23
Общество

Названы самые популярные породы кошек у москвичей в 2019 году

Известия вчера в 22:40
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
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Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
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В МИД России прокомментировали курс Киева на героизацию националистов

МИД РФ выразил удивление героизацией деятелей националистического движения на Украине, сообщается на странице министерства в Facebook.
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Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.
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Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
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В Саратове водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении со столбом

В Саратове сегодня ночью, 6 января, случилось смертельное ДТП.
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В Грузии погиб под лавиной турист из России

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Беременная женщина погибла в аварии в Усольском районе

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«На 5 января 2020 года в Якутске зарегистрировано 68 случаев заболевания корью, из них 16 пациентов, в том числе четверо детей, проходят стационарное лечение», — заявили в Минздраве.
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Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
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Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
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«Ювентус» выкупит Хан Кван-Сона у «Кальяри» и продаст его в «Аль-Духаиль»

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Сайт призывной службы США рухнул после убийства Сулеймани Вашингтоном

Сайт призывной службы США Selective Service System рухнул в связи с сообщениями от Третьей мировой войне, возникших на фоне убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани.
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Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
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Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
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