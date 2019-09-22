Политика
Пятый каналШойгу высказался о возможности войны между Россией и Украиной
Глава Минобороны РФ выразил надежду, что оба народа будут жить в мире и добрососедстве. Министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между вооруженными силами России и Украины.
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Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельГазета.Ru 08:58
с чего всё началось
— сказал мне министр обороны РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу перед началом нашего почти двухчасового разговора.Московский Комсомолец02:00
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