Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.
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