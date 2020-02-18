В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.

Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

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