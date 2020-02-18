Политика
Газета.RuШойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.
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Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Происшествия
В Белогорске двое мужчин погибли под поездом
Сегодня ночью в Белогорске произошел трагический случай — на железнодорожных путях погибли два человека.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Авто
В России представлен обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Здоровье
От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Политика
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков
Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Здоровье
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава
Календарь прививок могут расширить по предложению Минздрава Замминистра здравоохранения РФ назвал дополнительные прививки, которые будут введены в национальный календарь.
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Гаджеты
Юзер сравнил Xbox Series X и Sony PlayStation 5
Авто
В Южно-Сахалинске появились газовые эвакуаторы для «крузаков» и «сафарей»
Грузоподъемность машины ограничена мощностью механизма "подвеса машины" — для большей безопасности его грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Авто
КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Происшествия