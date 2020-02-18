Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.
Читать в источнике
Комментировать199

Подробнее о событии

Шойгу назвал санкции препятствием для восстановления Сирии

РБК10:10

Шойгу: США бесцеремонно грабят нефтяные богатства в Сирии

ТК Звезда09:25

Шойгу: санкции против Сирии и хищение США ее нефти мешают восстановлению республики

ТАСС10:04

Американцы используют войну в Сирии для грабежа – Шойгу

REGNUM10:25

Штаты грабят Сирию, заявил Шойгу

Вести.Ru10:08

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

РИА Новости09:07

Шойгу рассказал о «разграблении» в подконтрольных США районах Сирии

RT на русском09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие

С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
REGNUM 14:46
Гаджеты

Флагман от Xiaomi – Mi 10 Pro уже поступил в продажу

Несколькими днями ранее стартовали продажи базовой версии нового смартфона Mi 10 от Xiaomi, при этом сотрудники компании заявили, что первая партия была распродана всего за 1 минуту.
Faktom 06:38
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru 12:34
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Газета.Ru 04:42
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Политика

Владимир Путин ответил на 20 вопросов журналистов ТАСС

20 февраля выйдет спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Область 45 03:22
Происшествия

Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 13:32
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru вчера в 15:52
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК 13:16
Футбол

«Рубин» устроил Тарасову «коридор новичка»

Бомбардир.ру 04:51
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой

РИА Новости 13:33
Футбол

«Атлетико» и «Ливерпуль» огласили составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля мадридский «Атлетико» примет на домашней арене «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ProstoProSport 13:55
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

Би-порт вчера в 05:11
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков

Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Letnews.ru 01:31
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес

Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry

После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Srnsk 12:26
Шоу-бизнес

Охлобыстин осудил Стерлигова за слова о протоиерее Смирнове

Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал в своем Instagram заявление главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, протоиерея Дмитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, состоящих в браке.
ФАН 13:41
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Армия и оружие

Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США

Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Московский Комсомолец в Марий Эл 04:45
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Общество

Получить гражданство России в упрощенном порядке смогут представители 135 профессий

Министерство труда расширило перечень профессий для иностранцев, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое – с 74 до 135 пунктов.
Взгляд.ру 13:47
Футбол

Касильяс уведомил «Порту» о решении завершить карьеру

Экс-голкипер «Реала» решил завершить карьеру, чтобы сосредоточить силы на проведении предвыборной кампании, о чём он уведомил Да Кошту.
Metaratings 12:21
Происшествия

В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»

Газета.Ru вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

Подруга Павленского освобождена в Париже после предъявления обвинения

REGNUM 12:07
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском вчера в 00:34
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное