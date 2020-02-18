Политика

Газета.RuГазета.RuШойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии

В Риме 18 февраля министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретились с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини. В центре переговоров были ситуация в Сирии, Ливии и на Украине, военное сотрудничество между странами и развитие двусторонних отношений.
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Сергей Шойгу
С одной стороны, месторождения нефти, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда.
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