Армия и оружие
РЕН ТВШойгу заявил, что Запад пытается рассорить РФ и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию, ведя масштабную информационную кампанию по расколу отношений двух стран.
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с чего всё началось
Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.РИА Новости05:50
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Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
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Общество
Бутина села в самолет из Майами в Москву
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».
Известия 18:01
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения
На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
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Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Политика
Эрдоган подал иск в прокуратуру на французский журнал
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в прокуратуру Анкары на французский журнал Le Point за оскорбление.
RT на русском 08:46
Наука
Синегнойная палочка получила устойчивость к антибиотику последнего резерва
Отчет, опубликованный в Antimicrobial Agents and Chemotherapy, описывает, как одному штамму синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa удалось победить комбинированный антибиотик цефтолозан-тазобактам.
Naked Science 23 октября в 10:29
Музыка
Little Big выступили в защиту животных в новом клипе
Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Культуромания 05:55
Политика
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала
Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
Комсомольская правда вчера в 23:24
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 позирует в полный рост
iXBT.com 05:58
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Происшествия
В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в СМИ появилось видео о падении ребенка в открытый на тротуаре люк, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета 07:29
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Общество
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Татар-информ 01:54
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 15:21
Общество
Поэтесса Карина Филиппова-Диодорова умерла в Москве
Вечерняя Москва 17:31
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11