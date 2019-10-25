Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВШойгу заявил, что Запад пытается рассорить РФ и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается рассорить Россию и Белоруссию, ведя масштабную информационную кампанию по расколу отношений двух стран.
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Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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