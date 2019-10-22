Армия и оружие
КоммерсантъШойгу заявил о бегстве более 500 террористов из сирийских тюрем
За двое суток около 500 террористов сбежали из тюрем на северо-востоке Сирии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров России и Турции в Сочи, длившихся более шести часов.
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Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельРИА Новости 14:33
с чего всё началось
При этом глава Пентагона Марк Эспер заявил о сотне боевиках ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ), сбежавших вскоре после начала военной операции Турции «Источник мира», сообщает CNN.IslamNews17:37
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