с чего всё началось

Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.

За двое суток около 500 террористов сбежали из тюрем на северо-востоке Сирии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров России и Турции в Сочи, длившихся более шести часов.

Шойгу заявил о бегстве более 500 террористов из сирийских тюрем

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